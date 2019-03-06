106 миллионов рублей будет выделено в этом году на обеспечение жильём детей-сирот в Мурманской области

Заключительной темой повестки сегодняшнего заседания правительства Мурманской области стал вопрос о реализации в регионе жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как рассказала региональный министр образования и науки Ирина Ковшира, в 2018 году право на обеспечение жильем возникло у 148 северян, относящихся к категории детей-сирот.

«134 квартиры для детей-сирот приобретены за 178 миллионов рублей, основная часть средств – из регионального бюджета. Девять квартир предоставлены из ранее сформированного специализированного фонда, пять – выделены из муниципального жилфонда Кировска и ЗАТО Александровск» - сообщила министр.

Законом предусмотрено право ребенка-сироты на перенос срока обеспечения жильем в связи с обучением в профессиональных образовательных организациях, службой в армии, нахождением в местах лишения свободы. В прошлом году заявления на такую отсрочку подали 75 человек.

Кроме того, 148 жителей Мурманской области из числа детей-сирот были обеспечены квартирами по договорам найма специализированных жилых помещений, в их числе - 68 человек, которые в предыдущие годы перенесли срок обеспечения жильем.

Как рассказала Ирина Ковшира, в нынешнем году планируется обеспечить жилыми помещениями 120 детей-сирот, из них двоим предоставят квартиры из муниципального жилищного фонда ЗАТО Александровск, 24 получат квартиры из ранее сформированного специализированного жилищного фонда, 94 будут обеспечены квартирами, приобретенными за счет средств областной субвенции. На эти цели предусмотрено 106 млн рублей, из которых 103 млн – средства регионального бюджета, и 3 млн – федеральные деньги.

Одна из важных мер обеспечения жилыми помещениями детей-сирот – сохранение закреплённых за ними квартир. В 2018 году в такие предварительно отремонтированные квартиры переехали 73 сироты. В этом году планируется привести в порядок жилье для 55 детей, в областном бюджете на это предусмотрено 5,8 млн рублей. Ремонты начнутся во втором и третьем кварталах, сейчас проводятся аукционы на проведение работ.

В соответствии с Законом Мурманской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам на весь период отсутствия в сохраненных жилых помещениях предоставляются дополнительные гарантии в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Данный вид социальной поддержки в соответствии с региональным законодательством предоставляется лицам в возрасте от 18 до 23 лет, лицам, потерявшим родителей в период очного обучения, а также лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации. В 2018 году этой мерой соцподдержки воспользовались 1 328 человек, расходы из областного бюджета на эти цели составили 41,5 млн рублей. В 2019 году в областном бюджете заложены 42,9 млн рублей на ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты 1 414 детям-сиротам.

Со стороны региона обязательства по предоставлению ЕЖКВ выполнены, но есть проблема задолженности по оплате коммунальных услуг со стороны граждан, получающих данную меру поддержки. В 2018 году, по информации органов местного самоуправления, задолженность по оплате коммунальных услуг имели 260 сирот - почти 20%.

Министерству образования и науки дано поручение в срок до 1 июня разработать комплекс мероприятий по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, образовавшейся у детей-сирот.

«Реализация жилищных прав детей-сирот в Мурманской области осуществляется в полном объеме и находится на постоянном контроле в Министерстве образования и науки Мурманской области» – подытожила выступление Ирина Ковшира.