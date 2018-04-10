Мурманская область. Арктика10.04.18 14:45
11 апреля будет запрещена парковка и перекрыто движение всех транспортных средств по улице Самойловой
В Мурманске в целях своевременного и качественного проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети муниципального образования город Мурманск для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена парковка и перекрыто движение всех транспортных средств по улице Самойловой, от улицы Комсомольская до улицы Капитана Егорова с 8 до 17 часов 11 апреля.
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art
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