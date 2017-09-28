11 депутатов Совета депутатов г.Полярные Зори предоставили неполные и недостоверные сведения о доходах

Прокуратурой г.Полярные Зори проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности Совета депутатов г.Полярные Зори и контрольно-ревизионной комиссии г.Полярные Зори.

В ходе проверки выявлены факты предоставления 11 депутатами Совета депутатов г.Полярные Зори неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 и 2015 года.

Так, депутатами не отражены сведения в отношении себя и своих супругов о получении доходов от профсоюзной организации, от реализации имущества, от ценных бумаг, сведения о наличии в собственности недвижимого имущества, занижены суммы доходов, полученных по основному месту работы и от предпринимательской деятельности.

Предоставление неполных сведений о доходах допущено также должностным лицом контрольно-ревизионной комиссии г.Полярные Зори.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором города в Совет депутатов г.Полярные Зори внесено представление.