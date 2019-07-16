11 фактов фальсификации документов первичного учёта установлены в правоохранительных органах Мурманской области

В прокуратуре Мурманской области обобщены результаты надзора за исполнением законодательства в сфере уголовно-правовой статистики за январь-июнь 2019 года.

При проведении проверок в правоохранительных органах Мурманской области выявлено 6268 нарушений, допущенных при учёте преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о результатах следственной работы и дознания, рассмотрении сообщений о преступлении, 222 из которых связаны с нарушением сроков представления документов первичного учёта.

Установлено 11 фактов фальсификации документов первичного учёта.

Анализ результатов работы показал, что правоохранительными органами не уделяется должного внимания вопросам достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений.

По инициативе прокуроров устранено 4572 нарушения, связанных с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем, в том числе сокрытием либо необоснованным отражением в статистических карточках и(или) статистической отчётности сведений о совершении преступлений в состоянии алкогольного опьянения (54), в общественных местах, в том числе на улицах (424), лицами, ранее совершавшими преступления (160), о подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление (182), о сумме причиненного материального ущерба (104).

В связи с отменой прокурорами незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, с учёта в информационном центре УМВД России по Мурманской области снято 132 преступления.

В целях устранения нарушений закона прокурорами в адрес руководителей правоохранительных органов внесено 307 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности привлечено 165 должностных лиц, в том числе 34 руководителя.

Принятые меры позволили обеспечить достоверность уголовно-правовой статистики в Мурманской области.