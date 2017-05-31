11 июня в Кировске состоится I этап Кубка молодёжи Мурманской области по мотокроссу, посвященного Дню России

В Кировске продолжается подготовка к соревнованиям I этапа Кубка молодёжи Мурманской области по мотокроссу, посвященного Дню России. Уже ведётся подготовка трассы, проводятся тренировки спортсменов. Соревнования, которые традиционно состоятся в Кировске на трассе по мотокроссу напротив АЗС «Роснефть», запланированы на 11 июня.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды городов Мурманской области, а также других городов и областей РФ. Все спортсмены должны иметь документы, предусмотренные требованиями Мотоциклетной Федерации России, и лицензию МФР на текущий календарный год, действующую на момент проведения соревнований, медицинскую справку и страховой полис.

Целью проекта является популяризация технических видов спорта среди населения, совершенствование мастерства и определение сильнейших спортсменов области.

Мероприятие организовано в рамках реализации проекта «Открытые областные соревнования по мотокроссу «Мото-драйв» – победителя областного конкурса проектов для детских и молодёжных общественных объединений, организованного Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.