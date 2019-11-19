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Мурманская область. Арктика19.11.19 17:12

11 миллиардов рублей дополнительных доходов заставили потрудиться над их распределением депутатов облдумы

Состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, первый заместитель губернатора области Оксана Демченко, заместитель губернатора - министр финансов области Елена Дягилева, представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, муниципальных образований. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В центре внимания был проект закона, вносящий изменения в бюджет текущего года. Корректировка предполагает увеличение доходов на сумму свыше 11 миллиардов рублей, а также рост расходной части, сокращение размера дефицита, государственного долга.

Дополнительные средства пойдут на выполнение мероприятий, связанных с обеспечением надежного бесперебойного теплоснабжения, поддержку учреждений здравоохранения, ресурсоснабжающих, транспортных организаций, приобретение медицинского оборудования. Также на 888 миллионов рублей увеличен объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Мурманской области.

Законопроект прошел процедуру окончательного чтения. Правительству области направлено ряд предложений. В частности, предоставить в Думу при очередной корректировке бюджета на 2020 год предложения о проведении реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований.

В окончательном чтении принят законопроект, вносящий изменения в закон о патентной системе налогообложения. Он предусматривает установление размера потенциально возможного к получению годового дохода индивидуальными предпринимателями на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков с дифференциацией их по виду сдаваемого имущества. В Мурманске он составляет 6 тысяч рублей в год за 1 кв. метр сдаваемой в аренду жилплощади. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Кроме того, расширяется перечень видов деятельности, в отношении которых возможно применение патентной системы налогообложения. В частности, патентную систему смогут применять изготовители кухонной мебели по индивидуальному заказу населения, а также те, кто занимается специализированной деятельностью в области дизайна и ряд других.

Депутаты обсудили и приняли в первом чтении законодательную инициативу Совета депутатов г. Апатиты, вносящую изменения в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области». Речь идёт об установлении возможности проведения строительных и ремонтных работ автомобильных дорог, а также уборки автомагистралей в ночное время.

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