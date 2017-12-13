11 молодёжных проектов из Мурманской области получили поддержку на федеральном уровне
Подведены итоги заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Заявки на участие подали более 5,5 тысячи человек из 85 регионов России. Федеральные эксперты в режиме онлайн через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» оценивали актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность, практическое применение; масштабность и публичность представленных проектов.
По итогам конкурса грантовую поддержку на общую сумму 1,9 млн рублей получили 11 проектов нашего региона. В числе победителей от Мурманской области: Елена Безверхая (Полярный) с проектом «Вы нам больше подарили…» – поздравление ветеранов войны с Новым годом при участии школьников и волонтеров; Дарья Копылова (Мурманск) с проектом «Таланты без границ» – совместная подготовка в 2018 году концертных номеров для региональных мероприятий с участниками общественной организации молодых инвалидов «Валентина плюс»; Андрей Жидов (Ковдор) с проектом молодежного центра «Притяжение» – на базе центра уже сейчас проводятся различные культурно-досуговые мероприятия, творческие вечера, тренинги.
Федеральную грантовую поддержку получат: долгосрочный проект Анны Филатовой (Оленегорск) «Моя большая друга», призванный объединить волонтеров и детей из социального Оленегорского учреждения; проект инклюзивного путешествия по Кольскому полуострову «Экспедиция «Хибины – Белое море. Полярный путь» Андрея Зеленова (Мурманск).
Александр Артеменко (Ковдор) получит федеральный грант на реализацию социального проекта «Чтобы помнили» – вовлечение подростков и молодежи в проведение работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи; Галина Соколова (Кировск) – грант на проведение фестиваля спортивного танца для детей и подростков от 5 до 18 лет «Джем Сейшен». Проект-победитель Евгении Ватутиной (Оленегорск) «Театр спешит на помощь» предполагает организацию детского кукольного театра, объединяющего юных актеров – детей и подростков, в том числе из «трудных» семей, ребят с ограничениями по здоровью; проект Анны Козловой (Кировск) – проведение открытых соревнований эколого-этнографического направления с элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин-2017».
Николай Михайленко (Мурманск) вошел в число победителей конкурса грантов с серией проектов по работе с творческой молодежью «Прибрежные»; Валерия Охапкина (Апатиты) – с проектом конкурса видеоработ, посвященного зимним экстремальным видам спорта «ExtremeVideoFest».
Приём заявок на следующий Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц уже открыт и продлится до 19 января. Итоги будут подведены в 2018 году.