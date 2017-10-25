11 ноября – региональный тур Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию

В период с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге комитетом по образованию администрации Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Алтайским государственным техническим университетом при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации проводится Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию.

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» в 2017 г. определен площадкой для проведения регионального отборочного тура олимпиады по Мурманской области и включен в список региональных площадок на официальном сайте олимпиады (http://neerc.ifmo.ru/school/russia-team/regional.html).

Региональный отборочный тур Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию будет проходить на базе факультета математики, экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО «МАГУ» 11 ноября 2017 года:

- с 11.00 до 12.00 - заезд и подтверждение регистрации участников (г. Мурманск, просп. Ленина, 57, ауд. 214);

- с 12.00 до 17.00 – выполнение заданий олимпиады (г. Мурманск, просп. Ленина, 57, ауд. 210-211).

Регистрация участников, правила и контактная информация оргкомитета доступны по адресу: http://oukl.mshu.edu.ru/contest/.