11 ноября передвижная детская библиотека отправится в посёлок Туманный

Выезд будет посвящён Международному дню защиты прав ребёнка.

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой проведут мероприятия для обучающихся Туманненской основной общеобразовательной школы. Для учеников начальных классов пройдёт мероприятие, посвященное дружбе.

Ребята узнают, что такое дружба, как найти друзей и как быть хорошим другом. Также школьники услышат истории о том, что делать, чтобы сохранить дружбу, чего нельзя требовать от своих друзей. Они познакомятся с рассказом Н. Кошелевой «Друзья» и разыграют по нему небольшую сценку.

Игра «Кто чей друг?» доставит детям много положительных эмоций. Ребята узнают, что у дружбы есть свой кодекс, который нужно соблюдать, если хочешь стать хорошим другом.

Для обучающихся среднего и старшего возраста будет организована деловая игра «Шаг за шагом по законам». Школьники отправятся в электронное путешествие, в ходе которого узнают интересные факты об истории международной правотворческой деятельности. Также для них пройдет интерактивная беседа по профилактике правонарушений.

Юные мурманчане смогут блеснуть знаниями, участвуя в правовой викторине в формате телевизионной передачи «Своя игра». Победители получат сертификаты участников Декады правовых знаний.