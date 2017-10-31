11 островов в Арктике открыли за последние пять лет гидрографы ВМФ РФ

Экспедиции управления навигации и океанографии Минобороны РФ открыли за последние пять лет 11 островов и шесть проливов в морях Арктики. Об этом рассказал 30 октября начальник управления капитан первого ранга Сергей Травин в ходе торжеств, приуроченных к 190-летию ведомства. «За последние пять лет мы совершили более 25 дальних походов наших океанографических исследовательских судов, открыли 11 островов, шесть проливов, девять мысов и пять бухт. Все это подтверждено и нанесено на морские навигационные карты», - сказал он.

Открытые гидрографами ВМФ географические объекты расположены в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Травин отметил, что за последние годы гидрографические работы управления позволили включить в состав континентального шельфа России участок дна Охотского моря площадью 52 тысячи квадратных метров, а также закрепить юридические права страны на континентальный шельф в центральной части Баренцева моря, пишет ТАСС.