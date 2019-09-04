11 ребят из Мурманской области 10 дней любовались красотами Арктики

Сегодня врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис встретился со школьниками – участниками экспедиции на Северный полюс на борту атомохода «50 лет Победы». Во встрече также принял участие генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Тематический рейс на вершину мира, посвящённый 60-летию атомного ледокольного флота России, стартовал из Мурманска 13 августа. 68 школьников из разных регионов страны смогли в течение 10 дней любоваться неповторимыми красотами Арктики, участвовать в обширной просветительской программе, общаться друг с другом и приглашёнными на борт знаменитостями.

В число участников экспедиции вошли 11 ребят из Мурманской области. Провожая школьников в плавание, глава региона Андрей Чибис попросил их в дороге подумать над тем, как сделать Кольский край комфортным, интересным, модным местом. Поэтому сегодня юные путешественники поделились с руководителем области не только впечатлениями от уникального рейса, но и идеями по развитию родного края.

Общий настрой ребят един: все они хотят жить в таком месте, где можно развиваться, заниматься любимым делом, с удовольствием и пользой проводить досуг. Молодым людям на Севере необходимы широкие возможности для учёбы и общения, праздники и фестивали, зелень и яркие краски.

Было высказано немало конкретных предложений, многие из которых вполне реализуемы.

Так, мурманчанка Лиза Бубякина предложила создать виртуальную инсталляцию, которая позволила бы, не сходя с места, побывать в далёких уголках Арктики. Идею подхватил глава «Атомфлота» Мустафа Кашка, отметив, что в обозримом будущем такой арктический «планетарий» может появиться на базе «Атомфлота».

Ксения Радыгина посетовала на нехватку в области возможностей для получения высшего образования. Ксения занимается генной инженерией в «Кванториуме» и хотела бы продолжать подготовку по этой специальности, но для этого ей придётся ехать учиться в другой регион. Андрей Чибис отметил, что подобные проблемы призван снять создаваемый в области Заполярный Арктический научно-образовательный центр.

Ольга Яроцкая подняла вопрос поддержки юных исследователей. Сама Ольга участвует в конкурсах молодых учёных, в том числе международных, однако практически всё финансирование такой работы идёт из федерального центра, соответственно, талантливых ребят из регионов переманивают столичные вузы. Глава Мурманской области пообещал незамедлительно заняться выстраиванием системы такой поддержки.

«Это очень важный вопрос. Мы должны стимулировать и поддерживать наших ребят, которые представляют Мурманскую область на международном уровне», – подчеркнул Андрей Чибис.

Множество идей, высказанных ребятами, касалось развития городской среды. Диапазон велик: от внедрения раздельного сбора мусора и создания мест для выгула собак до строительства в Мурманске тропического парка.

Оживлённый обмен мнениями вызвала тема велосипедного движения. Андрей Чибис поделился с ребятами уже существующим проектом создания в Мурманске инфраструктуры проката велосипедов, подобной московской. Кроме того, в ходе разговора родилась идея выделить велосипедистам часть наиболее оживлённых междугородных трасс Мурманской агломерации, таких как Мурманск – Североморск и Мурманск – Мурмаши, чтобы у людей была возможность ездить на двухколёсном транспорте на работу.

Подытоживая беседу, глава Мурманской области отметил активность ребят в стремлении улучшить жизнь в родном крае и предложил на этом разговоре не останавливаться.

«Давайте сделаем такую площадку общения постоянной – что-то вроде Клуба неравнодушных людей. Будем с вами дружить. Копите идеи!», – подчеркнул Андрей Чибис.

В завершение встречи ребята передали главе региона флаг Мурманской области, побывавший на Северном полюсе.