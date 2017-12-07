11 старшеклассниц Мурманской области поборются за победу в областном конкурсе «Юность Заполярья»

9 декабря в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится финал областного конкурса среди старшеклассниц «Юность Заполярья». В конкурсе примут участие 11 девушек из Мурманска, Оленегорска, Заозерска, Полярных Зорь, из поселка Ревда и села Ловозеро. В этом году тема конкурса - «Люди будущего».

Конкурсантки в творческой форме расскажут о себе, о выбранной профессии и исполнят творческий номер в любом жанре. Жюри оценит артистизм, оригинальность выступления и сценическую культуру участниц. По результатам выступлений жюри присудит девушкам дипломы за I, II, III места.

Мероприятие направлено на создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала молодежи, выявление и поддержку ярких индивидуальностей, формирование в молодежной среде активной жизненной позиции.