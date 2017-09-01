Мурманская область. Арктика01.09.17 11:50
112 атлетов из Мурманской области принимают участие в летних Баренц-играх
В норвежском Будё с 1 по 3 сентября проходят летние Баренц-игры. Они собрали юных и взрослых участников из Северного Королевства, Швеции, Финляндии и России.
В числе тех, кто представляет нашу страну, – 112 атлетов из Мурманской области. Они выступят в соревнованиях по бочче, велоспорту, легкой атлетике, футболу, настольному теннису, дзюдо, спортивному ориентированию и боулингу.
Предыдущие, зимние, Баренц-игры состоялись в прошлом году в Мурманске
Комментарии
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Иван
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Трудно мне дать однозначную оценку таким процессам. С одной стороны, военные обладают мощной техникой, «умными» ракетами, готовы убивать и погибнуть ради политических и экономических интересов страны,
Ольга Мартова
01.09.17 02:32
Интересно, толково.
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