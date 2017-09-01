112 атлетов из Мурманской области принимают участие в летних Баренц-играх

В норвежском Будё с 1 по 3 сентября проходят летние Баренц-игры. Они собрали юных и взрослых участников из Северного Королевства, Швеции, Финляндии и России.

В числе тех, кто представляет нашу страну, – 112 атлетов из Мурманской области. Они выступят в соревнованиях по бочче, велоспорту, легкой атлетике, футболу, настольному теннису, дзюдо, спортивному ориентированию и боулингу.

Предыдущие, зимние, Баренц-игры состоялись в прошлом году в Мурманске