114 работникам ООО «Кандалакшаводоканал-5» произведено доначисление и выплачена недоначисленная заработная плата в размере 920 тысяч рублей

Прокуратурой города Кандалакши в ходе проведения проверки по обращению работника ООО «Кандалакшаводоканал-5» выявлены нарушения трудового законодательства в части оплаты труда.

Установлено, что заявитель работает в должности машиниста насосных установок и его режим работы включает работу в ночное время и в выходные праздничные дни. Анализ бухгалтерской документации показал, что работнику доплата до минимального размера оплаты труда производилась с учётом оплаты труда в ночное время, работу в праздничные дни. Вместе с тем, согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 11.04.2019 № 17-П в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающий минимального размера оплаты труда, повышенная оплата сверхурочной работы, работа в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни не включаются. Таким образом, при начислении заработной платы доплата до минимального размера оплаты труда производится без учёта работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

В связи с выявленным нарушением в управляющую организацию ООО «Кандалакшаводоканал-1» прокурором города внесено представление.

По результатам рассмотрения представления 114 работникам произведено доначисление и выплачена недоначисленная заработная плата в размере 920 тысяч рублей.