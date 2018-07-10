12 июля на Мурманской областной станции переливания крови пройдёт акция «МотоДонор»

Акция организована Мурманской региональной общественной организацией доноров «Капля жизни» совместно с МОСПК и мотоциклистами Мурманска и Мурманской области. Цель акции – привлечь внимание земляков к теме донорства крови.

Как правило, мотолюбители входят в группу риска по дорожно-транспортным происшествиям. Пострадавшим часто требуется переливание компонентов крови. В России ежегодно происходит около 200 тысяч аварий на дорогах. Став донором, участники акции смогут спасти жизни других людей.

Данное мероприятие проводится в рамках проекта по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем конкурса Президентских грантов в декабре 2017 года.

Акция будет проходить 12 июля с 9.00 до 12.00 в помещении ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови» (ул. Павлова, 6 корп.10).