12 июня делегация из Мурманска отправится в Севастополь для участия в Слёте городов-героев

В составе делегации – руководители организаций, занимающихся вопросами патриотического воспитания юных мурманчан.

– Главная задача рабочей поездки – наладить тесную связь между городами-героями, обсудить возможности и перспективы патриотического воспитания молодежи, обменяться опытом работы, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, председатель правления Мурманской городской общественной организации содружества городов-героев «Мурманск – город-герой» Михаил Белошеев.

Стоит отметить, что заполярная столица продолжает лучшие традиции гражданского воспитания юных северян. В Мурманске хорошо развита сеть кадетских классов, проводятся выставки, фестивали, классные часы, беседы о героических страницах истории города и страны, встречи с ветеранами и Уроки мужества. Ребята являются постоянными участниками патриотических мероприятий, торжественных митингов, городской Вахты Памяти, Почетных караулов, принимают участие во Всероссийских сборах, показывают хорошие результаты на межрегиональных конкурсах и слетах. Во многих школах существуют музеи боевой славы, за которыми тщательно и трепетно следят ученики: собирают исторические материалы, готовят стенды, проникаются духом Великой Победы.

– Одно из новых направлений нашей работы – телемост с городами-героями, – напомнил Михаил Белошеев. – Так, Мурманск уже организовал три видео-конференции с городами-героями Ленинград (г.Санкт-Петербург), Волгоград, Севастополь, в которых приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и молодёжь Мурманска.