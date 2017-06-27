1,2 млн долларов – средняя стоимость жизни россиянина

Средняя стоимость жизни россиянина составила 1,2 миллиона долларов, выяснили аналитики Финансового университета при правительстве РФ совместно с Росгосстрахом. «Стоимость жизни» - это размер компенсации, на которую рассчитывают семьи людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, на производстве или при выполнении служебных обязанностей.

В среднем по миру она равна 2,6 миллиона долларов. В России эта сумма с учётом компенсации морального ущерба в 2015 году составляла 624 тысяч долларов, а сейчас выросла практически в два раза.

«Прежде всего, такой рост связан с повышением самооценки людей. Она во многом зависит от востребованности сотрудников на рынке труда. Зарплаты пошли в рост, экономический кризис стал менее тяжёлым. В связи с этим растёт сумма, которую люди считают справедливой компенсацией», - говорит руководитель исследования, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, цитируемый «Российской газетой».

Респонденты младшей категории (18-30 лет) оценивают жизнь в 7,7 миллиона рублей, люди с высшим образованием - 6,8 миллиона. И граждане, финансовое положение которых позволяет им купить дом, в 9,1 миллиона. Самую низкую «стоимость» жизни дают люди, которым едва хватает на питание - в 3,2 миллиона рублей.

Самые высокие требования по компенсации отмечены среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Воронежа, а также в Ульяновске, самые низкие - в Тольятти, Хабаровске, Ярославле, Нижнем Новгороде и Пензе.