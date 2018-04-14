ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Нервное истощение, или Параноики в нашей жизниПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как становятся сказочниками – своим опытом делится Борис Драгилев, актёр театра и кино
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.04.18 07:00

12 студентов из девяти колледжей региона примут участие в Международном конкурсе профессионального мастерства «Arctic Skills 2018»

C 17 и  18 апреля  студенты профессиональных образовательных организаций Мурманской области примут участие в III Международном конкурсе профессионального мастерства «Arctic Skills 2018», который в этом году состоится в Торнио (Финляндия). Участники конкурса – студенты из Норвегии, России, Финляндии и Швеции, обучающиеся по программам среднего профессионального образования.

Мурманскую область будут представлять 12 студентов из девяти колледжей: Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманского индустриального колледжа, Кольского транспортного колледжа, Северного национального колледжа, Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Г.А., Кандалакшского индустриального колледжа, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского медицинского колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий и 12 экспертов.

В числе участников конкурса «Arctic Skills 2018» победители III регионального чемпионата «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia», победители и призеры региональных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов.

В состав региональной команды экспертов вошли наставники победителей и призеров международных и региональных чемпионатов «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia», победителей конкурса «Arctic Skills 2017», сертифицированные эксперты WorldSkills Russia и программы JuniorSkills.

Организатором участия представителей региона в конкурсе «Arctic Skills 2018» является Министерство образования и науки Мурманской области.

17 апреля все участники этого профессионального праздника соберутся в г. Торнио, где в течение двух дней будут определены победители по 12 компетенциям: сварочные технологии, электромонтаж, системное администрирование, сантехнические работы, малярные работы, плотницкие работы, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, Медицинский и социальный уход, парикмахерское искусство, саамское рукоделие, оленеводство.

Итоги Международного конкурса профессионального мастерства «Arctic Skills 2018» будут подведены 18 апреля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДетям – здоровья, родителям – спокойствия
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 316 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Диитрий
13.04.18 09:38
Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
Галина - жительница этого дома
13.04.18 08:53
Замечательно, что есть у нас такие замечательные управляющие компании!!!! Да и мэр им под стать! Действительно, отремонтировать ОДИН подъезд в 4-х подъездном доМЕ!!! ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!!! Тем более, что
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
Безымянный
13.04.18 08:41
Показали дом,один из многих в гетто, Обшарпаный,грязный,вокруг кучи грязного снега. Филипок пропиарился. Смешно все это. Писать то больше не о чем. Пусть лезет на крыши сам и снег со льдом сбрасывает,
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире13:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиБольше всего подорожали в магазинах Мурманской области морковь, виноград и бананы-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO Законы«Чтобы законодатели не коснели в праздности», или Медвежья услуга российским судовладельцам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика