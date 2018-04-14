12 студентов из девяти колледжей региона примут участие в Международном конкурсе профессионального мастерства «Arctic Skills 2018»

C 17 и 18 апреля студенты профессиональных образовательных организаций Мурманской области примут участие в III Международном конкурсе профессионального мастерства «Arctic Skills 2018», который в этом году состоится в Торнио (Финляндия). Участники конкурса – студенты из Норвегии, России, Финляндии и Швеции, обучающиеся по программам среднего профессионального образования.

Мурманскую область будут представлять 12 студентов из девяти колледжей: Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманского индустриального колледжа, Кольского транспортного колледжа, Северного национального колледжа, Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Г.А., Кандалакшского индустриального колледжа, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского медицинского колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий и 12 экспертов.

В числе участников конкурса «Arctic Skills 2018» победители III регионального чемпионата «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia», победители и призеры региональных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов.

В состав региональной команды экспертов вошли наставники победителей и призеров международных и региональных чемпионатов «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia», победителей конкурса «Arctic Skills 2017», сертифицированные эксперты WorldSkills Russia и программы JuniorSkills.

Организатором участия представителей региона в конкурсе «Arctic Skills 2018» является Министерство образования и науки Мурманской области.

17 апреля все участники этого профессионального праздника соберутся в г. Торнио, где в течение двух дней будут определены победители по 12 компетенциям: сварочные технологии, электромонтаж, системное администрирование, сантехнические работы, малярные работы, плотницкие работы, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, Медицинский и социальный уход, парикмахерское искусство, саамское рукоделие, оленеводство.

Итоги Международного конкурса профессионального мастерства «Arctic Skills 2018» будут подведены 18 апреля.