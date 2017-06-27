12 выпускникам из Кировска вручили медали «За особые успехи в учении»

В администрации города Кировска состоялось торжественное вручение медалей лучшим выпускникам одиннадцатых классов кировских школ. 12 ребят кроме аттестата о среднем образовании получили медали «За особые успехи в учении». Из них - восемь золотых и четыре серебряные медали.

Весомые награды школьников являются символом оценки их многолетнего труда, целеустремленности и знаний. Все медалисты 2017 года имеют немало достижений в спорте, творчестве и общественной работе, побед в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Поздравить золотой фонд молодежи Кировска пришли руководители города и ПАО «Фосагро-Череповец», директора школ, учителя и родители.

Приветствуя ребят, глава Кировска Владимир Дядик поздравил их с блестящим окончанием школы и пожелал не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым результатам и высоким целям.

Глава администрации Сергей Свинин поблагодарил медалистов за трудолюбие и настойчивость, а учителей и родителей за всестороннюю поддержку и помощь в достижениях школьников. «Вы – будущее нашего города, нашей страны и мы гордимся вами!», - сказал Сергей Вадимович, обращаясь к выпускникам.