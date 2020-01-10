12 января будем встречать первый рассвет после полярной ночи

В Мурманске 12 января будет проводится традиционное мероприятие «Первый рассвет». приуроченное к первому в этом году восходу солнца над Мурманском. Место проведения мероприятия - площадка сопки «Солнечная горка» ( 1387 км . Ленинградское шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»). Время проведения - с 11.30 до 14.30.

Первый восход солнца можно будет наблюдать 12 января 2019 года в 12 часов 29 мин. Заход солнца – в 13 часов 23 минуты. Продолжительность светового дня составит 54 минуты.

Для удобства мурманчан от остановки «Автопарк» (в сторону юга) к месту проведения мероприятия будет курсировать два автобуса. Начало движения маршрута – 11.00.