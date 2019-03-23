120 воспитанников дошкольных образовательных учреждений Ковдорского района приняли участие в спортивном празднике «Сделай шаг навстречу ГТО»

21 марта в спортивном зале МАОУ ДО ДООПЦ г.Ковдор состоялся спортивный праздник «Сделай шаг навстречу ГТО», в котором приняли участие 120 воспитанников дошкольных образовательных учреждений Ковдорского района от 5 до 7 лет.

На открытии спортивного праздника с приветственным словом к ребятам обратился глава Ковдорского района Сергей Борисович Сомов. На мероприятии также присутствовали председатель Совета депутатов Ковдорского района А.И. Филипишин, заместитель главы Ковдорского района С.Н. Лескова, специалист по дополнительному образованию и воспитанию МКУ Управление образования Ковдорского района Л.А. Лазарева.

Капитаны команд дошкольных образовательных учреждений участвовали в поднятии флаг Российской Федерации.

Ребята очень активно приняли участие в разминке, которую провела для них тренер-преподаватель МАОУ ДО ДООПЦ Юлия Лебедева и затем все приступили к выполнению испытаний Комплекса ГТО.

В программу спортивного праздника были включены челночный бег 3х10 м., прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье и метание мяча в цель.

На заключительном этапе перед участниками мероприятия выступили воспитанники МАДОУ № 14 «Солнышко» с танцем «Разноцветная игра» и пригласили поиграть всех ребят в игру «Паравоз».

На закрытии спортивного праздника директор МАОУ ДО ДООПЦ – руководитель центра тестирования ВФСК ГТО в Ковдорском районе Ирина Сергеевна Неустроева поблагодарила юных спортсменов за участие и объявила победителей.

Все участники спортивного праздника были награждены дипломами и сладкими призами от МАОУ ДО ДООПЦ.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, победители в каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек и в каждом виде программы мероприятия награждены медалями и грамотами МКУ Управление образования Ковдорского района.