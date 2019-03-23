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Мурманская область. Арктика23.03.19 08:00

120 воспитанников дошкольных образовательных учреждений Ковдорского района приняли участие в спортивном празднике «Сделай шаг навстречу ГТО»

21 марта в спортивном зале МАОУ ДО ДООПЦ г.Ковдор состоялся спортивный праздник «Сделай шаг навстречу ГТО», в котором приняли участие 120 воспитанников дошкольных образовательных учреждений Ковдорского района от 5 до 7 лет.

На открытии спортивного праздника с приветственным словом к ребятам обратился глава Ковдорского района Сергей Борисович Сомов. На мероприятии также присутствовали председатель Совета депутатов Ковдорского района А.И. Филипишин, заместитель главы Ковдорского района С.Н. Лескова, специалист по дополнительному образованию и воспитанию МКУ Управление образования Ковдорского района Л.А. Лазарева.

Капитаны команд дошкольных образовательных учреждений участвовали в поднятии флаг Российской Федерации.

Ребята очень активно приняли участие в разминке, которую провела для них тренер-преподаватель МАОУ ДО ДООПЦ Юлия Лебедева и затем все приступили к выполнению испытаний Комплекса ГТО.

В программу спортивного праздника были включены челночный бег 3х10 м., прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье и метание мяча в цель.

На заключительном этапе перед участниками мероприятия выступили воспитанники МАДОУ № 14 «Солнышко» с танцем «Разноцветная игра» и пригласили поиграть всех ребят в игру «Паравоз».

На закрытии спортивного праздника директор МАОУ ДО ДООПЦ – руководитель центра тестирования ВФСК ГТО в Ковдорском районе Ирина Сергеевна Неустроева поблагодарила юных спортсменов за участие и объявила победителей. 

Все участники спортивного праздника были награждены дипломами и сладкими призами от МАОУ ДО ДООПЦ.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, победители в каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек и в каждом виде программы мероприятия награждены медалями и грамотами МКУ Управление образования Ковдорского района.

Лучшие результаты показали: челночный бег - Ляйля Васильева (5 лет, 10,5 сек.), Ермолай Можаров (5 лет, 9,7 сек.), Михаил Мохов (6 лет, 9,2 сек), Камилла Прудникова (6 лет, 9,3 сек.); метание мяча в цель - Анастасия Соколова (5 лет, 2 попадания), Артем Степанкин (5 лет, 4 попадания), Владислав Хосяк (6 лет, 4 попадания), Софья Кислых (6 лет, 4 попадания); наклон вперед - Елизавета Луценко и Анастасия Соколова (5 лет, 17 см.), Артем Коротин (5 лет, 16см.), Юрий Кальченко (7 лет, 17 см.), Анна Стриженова (6 лет, 22 см.); прыжок в длину с места - Ляйля Васильева (5 лет, 132 см.), Виктор Костылев (5 лет, 140 см.), Алексей Хустов (7 лет, 146 см.), Кира Некрасова (6 лет,145 см.).

 

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