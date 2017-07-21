12,5 лет лишения свободы суд дал изуверу, избившему сожительницу, которая после этого скончалась

Собранные следственным отделом по городу Заполярный следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 43-летнего жителя города Заполярный Печенгского района. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2016 года ранее судимый за аналогичное преступление обвиняемый по месту жительства в одной из квартир города Заполярный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своей 59-летней сожительнице не менее двадцати ударов кулаками и ногами по голове и различным частям тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Приговором Печенгского районного суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.