1285 метров сетей изъяли у браконьеров за одну неделю

С 13 по 19 июня государственными инспекторами отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства на внутренних водоёмах Мурманской области проведено 28 контрольно-надзорных мероприятий.

Выявлено 67 нарушений в области рыболовства и сохранения среды обитания водных биоресурсов, наложено административных штрафов на сумму 119400 рублей, взыскано штрафов на сумму 47281 рубль (с учётом сумм штрафов, наложенных за предыдущий отчетный период).

Ущерб водным биоресурсам Российской Федерации, причиненный нарушителями законодательства в области рыболовства, составил 83255 рублей.