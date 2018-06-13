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Мурманская область. Арктика13.06.18 11:06

13 июня - Мурманская ТЭЦ перешла на летний режим работы

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска с 13 июня ПАО «Мурманская ТЭЦ» перешло на летний режим работы.

- Нам предстоит большой объём работ по подготовке к следующей зиме и повышению надежности системы теплоснабжения: будет выполнен ремонт котельных агрегатов, заменено порядка 1 км теплосетей на улицах Шмидта, Книповича, Дзержинского, Домостроительная и проспектах Ленина и Кольский.

В то же время оперативно будут устраняться повреждения теплосетей, выявленные по результатам опрессовок, — отметил исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Владимир Комаров.

В связи с поздним окончанием отопительного периода изменён график проведения испытаний теплосетей в зоне теплоснабжения ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Гидравлические испытания и опрессовки будут проводиться: Центральная котельная - 13-19 июня, 1-3 августа и 21-27 августа;  Южная котельная - 18-23 июня, 7-13 августа; Восточная котельная - 26 июня - 2 июля, 14-20 августа.

Испытания и опрессовки позволяют выявить и заменить поврежденные и изношенные участки сетей в целях поддержания надежности теплоснабжения. Во время проведения испытаний возможно повреждение тепловых сетей и выход горячей воды на поверхность. Просьба соблюдать осторожность и не приближаться к местам парения, не проходить и не проезжать через затопленные улицы и тротуары. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщать по телефонам: 051, 45 85 83, 53-72-84.

График остановки теплоисточников для выполнения ремонтных работ на основном оборудовании: Центральная котельная - 10-23 июля; Южная котельная - 26 июня – 9 июля и Восточная котельная - 24 июля – 6 августа.

В течение межотопительного периода энергетики проведут ремонт отдельных участков теплосети, котлов, очистку и ремонт газоходов и дымовых труб, другие мероприятия, необходимые для надежного и бесперебойного обеспечения мурманчан теплом и горячей водой в следующий осенне-зимний период.

Отметим, что отопительный сезон, начавшийся 13 сентября 2017 года, продлился 273 дня.

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