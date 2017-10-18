13 многофункциональных центров Мурманской области будут бороться за звание лучшего

19 октября в Мурманске (ул. Подстаницкого, 1) в 11.00 начнется региональный конкурс «Лучший многофункциональный центр Мурманской области». Конкурс проводится в трех номинациях: Лучший МФЦ, Лучший универсальный специалист МФЦ, Лучший проект МФЦ. Всего в конкурсе участвуют более 50 специалистов.



Для участия в конкурсе заявки подали представители 13 многофункциональных центров – учреждения городов Апатиты, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, Оленегорска, Ловозерского, Кандалакшского и Кольского районов и др. Руководители МФЦ представят свои учреждения и проекты (презентации и видеосюжеты), специалисты центров проведут презентации результатов работы и достижений.



Победителей определит региональная конкурсная комиссия, состоящая из представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, МФЦ, общественного совета Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.



Победители в региональном конкурсе будут представлять Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ России», который проводится министерством экономического развития РФ. В 2014-2015 годах Мурманский областной МФЦ становился лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ».