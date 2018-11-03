13 ноября состоятся депутатские слушания на тему: «О ситуации в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области»

В Мурманской областной Думе состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. В центре внимания депутатов был проект Стратегии социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 года. С информацией по вопросу выступила министр экономического развития области Елена Тихонова.

Она отметила активное участие депутатов в работу по корректировке Стратегии. Всего в обсуждение было вовлечено порядка 950 человек. Главная (стратегическая) цель социально-экономического развития Мурманской области - обеспечение высокого качества жизни населения региона. Основой для её реализации послужит устойчивый как в темпах динамики ВРП, так и в части рачительного характера природопользования и освоения территории экономический рост с новым качеством. Валовой региональный продукт на душу населения - увеличится в 2025 году в 2,5 раза к уровню 2012 года, при этом производительность труда к уровню 2012 года возрастет в 1,5 раза.

Учитывая специфику региональной экономики, к ключевым возможностям Мурманской области, обусловленным влиянием важнейших внешних факторов, которые могут повлиять на социально-экономическое развитие области, в том числе определяющим возможность и привлекательность осуществления здесь инвестиционной деятельности, можно отнести усиление геополитического и ресурсно-экономического значения Арктики в системе мировой экономики и международных экономических отношений. Также важна реализация на территории Мурманской области инфраструктурных инвестиционных проектов федерального значения.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах поддержки сельскохозяйственных предприятий, снижения доли аварийного жилья и других проблемах экономического развития региона.

Областные законодатели решили принять информацию к сведению.

Совет принял к рассмотрению проект закона об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 20120 и 2021 годов. Документ внесён в Думу 1 ноября. Согласно графику бюджетного процесса, 15 ноября в Думе пройдут публичные слушания по законопроекту, с 14 по 22 ноября проект планируется обсудить на заседаниях профильных комитетов, 27 ноября – на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам, 29 ноября проект основного финансового документа области предполагается рассмотреть на заседании Думы в первом чтении.

Совет также принял решение о проведении 13 ноября депутатских слушаний на тему: «О ситуации в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области».