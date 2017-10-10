13 октября стартует региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

13 октября 2017 года одновременно на двух площадках: в столице Кольского Заполярья в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д.2, фойе 2 этажа) и в Доме детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана г. Апатиты, стартует региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (далее - Чемпионат).

В 2017/2018 учебном году Чемпионат будет проводиться в двух возрастных категориях: младшая (учащиеся 8 – 9 классов) и старшая (учащиеся 10 – 11 классов и студенты 1 – 2 курсов в возрасте до 18 лет образовательных организаций среднего профессионального образования) с 13 октября 2017 года по 31 марта 2018 года в четыре этапа:

- первый этап – 13 октября 2017 года;

- второй этап – 08 декабря 2017 года;

- третий этап – 02 марта 2018 года;

- финальный этап – 23 марта 2018 года.

По итогам регионального Чемпионата две команды получат право представлять Мурманскую область на Чемпионате России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в 2018 году.

В Чемпионате также примет участие победитель игры прошлого года команда Мурманского политехнического лицея «Северный рывок».

Положение о Чемпионате утверждено приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 03.10.2017 № 1527 и размещено по следующей ссылке.

Контактная информация: Егорова Светлана Леонидовна, заведующая региональным координационным центром по работе с одаренными детьми ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», тел. 8 909-559-45-25.