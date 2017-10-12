13 пожарных тушили ангар в Причальном

11 октября в 22.45 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в ангаре в поселке Причальный. На происшествие выехало три пожарно-спасательных подразделения - 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

В результате пожара огнем уничтожены установка для производства мягкой кровли - «технониколь» и битум. Эвакуировано два баллона с пропаном.

Причины пожара устанавливаются.