13 работников Кольской атомной станции стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года-2017»

Дипломы лауреатов и призеров XVIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2017», организованного Российским союзом научных и инженерных общественных организаций получили 13 работников Кольской атомной станции.

«В числе победителей конкурса много молодежи, - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук на торжественном вручении наград. - Это означает, что у нас хорошие перспективы. В этом году нашему предприятию исполняется 45 лет. И я спокоен, потому что свой многолетний опыт, лучшие традиции безопасной и надежной работы мы смело можем передать в ваши руки, совместив их с вашими знаниями в области самых передовых технологий, инновациями, которые вам сужено привнести в атомную энергетику».

Конкурс «Инженер года» традиционно проводится в двух версиях: «Профессиональные инженеры» - для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет и «Инженерное искусство молодых» - для молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно.

Лауреатами конкурса по версии «Профессиональные инженеры» стали:

Игорю Варюхичеву - ведущему инженеру отдела информационно-технической поддержки;

Роману Морозову - инженеру реакторного цеха;

Денису Резниченко - начальнику смены блока станции.

По результатам I тура звание «Профессиональный инженер России» присвоено:

Владимиру Дербину - ведущему инженеру химического цеха

Ивану Дурягину - инженеру отдела радиационной безопасности

Дмитрию Жмакину - инженеру-конструктору отдела подготовки и проведения ремонтов

Андрею Зайцеву - инженеру-технологу цеха централизованного ремонта

Дмитрию Кузнецову - инженеру-технологу реакторного цеха

Сергею Предыбайло - инженеру турбинного цеха

Павлу Расторгуеву - ведущему инженеру цеха централизованного ремонта

Олегу Семенову - ведущему инженеру отдела подготовки и проведения ремонтов.

По версии «Инженерное искусство молодых» звание лауреата конкурса присвоено Инженеру-электронику цеха тепловой автоматики и измерений Алексею Башарину и инженеру отдела ядерной безопасности и надежности Кириллу Маракулину.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» направлен на популяризацию инженерного искусства, пропаганду достижений и опыта научно-технической интеллигенции, привлечено внимание государственных структур к проблемам инженерного дела России.