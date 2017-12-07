Ёлки Мурманска ждут гостей в субботуВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.12.17 17:01

14 декабря депутаты рассмотрят во втором чтении «бюджетный блок»

Сегодня состоялось заседание Совета Мурманской областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового  Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнётся 14 декабря. В повестке дня – порядка 20 различных вопросов.

Во втором чтении областные законодатели планируют рассмотреть «бюджетный блок» - проекты законов об областном бюджете, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования, о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2018 и последующие годы.

Депутаты обсудят во втором чтении проект регионального закона «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет», законопроект, разработанный в развитие Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества».

В первом чтении планируется рассмотреть проект закона, вносящий изменения о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий год.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.12.17: Госдума на заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. А какое решение приняли бы Вы?Проголосовало: 140 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Любопытный
06.12.17 16:53
Прав мужик, наверное... На фоне ликвидации всяких лишних и ненужных ВУЗов создание МАГУ - полная чушь. Ну, какой это университет? Что за преподавательский состав? Очередной Пункт выдачи липовых никому
Комментарий к новости:Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
Любопытный
06.12.17 16:47
Не исследовательский институт, а какая-то криминальная структура... То директора под суд отдают, то какие-то бешеные деньги отмывают через хлам-пароходы...
Комментарий к новости:Тень «Михаила Порошенко» нависла над судном «ПИНРО-1»
Лидия
03.12.17 03:05
Думать о дочери надо было когда миллионы складывала в карманы. А то и рассчитывала на то, что дадут отсрочку, как матери несовершеннолетнего ребенка. А теперь сляпали слезливый репортаж. Ах, какая она
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)18:30Городские хроники (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области объёмы кредитов растут у граждан и падают у предпринимателей-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 37 копеек, евро – почти на 23 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС увеличила выработку электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика