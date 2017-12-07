14 декабря депутаты рассмотрят во втором чтении «бюджетный блок»
Сегодня состоялось заседание Совета Мурманской областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнётся 14 декабря. В повестке дня – порядка 20 различных вопросов.
Во втором чтении областные законодатели планируют рассмотреть «бюджетный блок» - проекты законов об областном бюджете, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования, о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2018 и последующие годы.
Депутаты обсудят во втором чтении проект регионального закона «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет», законопроект, разработанный в развитие Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества».
В первом чтении планируется рассмотреть проект закона, вносящий изменения о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий год.