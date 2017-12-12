Мурманская область. Арктика12.12.17 14:16
14 декабря Вечный огонь потухнет на 2 часа
В Мурманске в связи с проведением планового ежемесячного техообслуживания газогорелочного устройства, расположенного на подиуме мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» будет отключен Вечный огонь 14 декабря - с 9 до 11 часов.
Работы будут выполнены специалистами ОАО «Мурманоблгаз».
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этож надо как люди о зарплатах работяг порта заботятся - спать не могут, арендную плату наваливают сверх меры лишь бы все о людях думать. А рыбный порт им не дает о хорошем думать, все ворует сам у се
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Наталья!!!
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