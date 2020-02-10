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Мурманская область. Арктика10.02.20 11:30

14 февраля – Международный день книгодарения

Накануне в России уже четвертый год проводят акцию «Дарите книги с любовью». Инициатор – Ассоциация «Растим читателя». Главная идея акции – вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги, демонстрируя, что книга остается лучшим подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких информационных технологий.

Стать «книгодарителем» может каждый. С 10 по 14 февраля акция пройдет на площадке Мурманской областной научной библиотеки.

10, 11, 12 и 13 февраля библиотека организует сбор книг для ребят из Минькинской коррекционной школы-интерната. В эти дни с 12.00 до 19.00 мурманчане могут принести новые детские книги в холл 1 этажа библиотеки. Ребята будут рады сказкам и приключениями, популярным энциклопедиям и ярким альбомам. Каждый даритель может вложить в подаренную книгу закладку с добрыми пожеланиями.

С 10 по 16 февраля к акции присоединится Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой. Библиотека примет в дар новые детские книги, издания для подростков, а также произведения русской классики по школьной программе в хорошем состоянии последних лет издания. Книги в дар примут в любом отделе библиотеки. Подаренные издания будут переданы в детские учреждения, школьные библиотеки, социально-реабилитационные центры и воинские части, где в них особенно нуждаются.

В рамках акции в детско-юношеской библиотеке пройдут тематические мероприятия: дружеский книгообмен, мастер-классы «Подарок любимой книге», литературные игры. Присоединиться к ним может любой желающий 14 февраля - с 13.00 до 16.00 в центральном холле; 16 февраля - с 11.00 до 16.00 в нижнем холле (цокольный этаж).

Акция также пройдёт в Центральной детской библиотеке г. Оленегорска, Алакурттинской сельской библиотеке Кандалакшской ЦБС, Щукозерской сельской библиотеке, Центральной детской библиотеке города Мурманска (филиал № 4), Кольской центральной детской библиотеке, Библиотеке Верхнетуломского дома культуры «Дружба».

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