Мурманская область. Арктика12.02.18 07:05
14 февраля будут перекрывать движение на автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск
14 февраля в связи с производством взрывных работ с 11.00 до 15.00 по готовности планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта по автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, на участке км 15+800 – км 18+300 и автоподъезде к селу Белокаменка, км 0+000 - км 0+850.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Нам интересно Ваше мнение07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 212 человека
-
Последние комментарии
ROSS
10.02.18 11:00
народ ликует!
Комментарий к новости:8 кандидатов на одно место
Sergey Kysil
10.02.18 10:58
А вон уже в облдуме говорят, что осенью начнут менять форму управления в Александровске. Ильиных так и говорит, поэтому и страсти накаляются, никто не хочет терять доходные места во власти и при этом
Комментарий к новости:Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён
Ирина
10.02.18 08:27
не хочет общаться с народом нынешняя власть, забронзовела Сулаева.
Комментарий к новости:Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён
-Скоро в эфире18:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:45«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области кредитов выдаётся больше, а задолженность по ним сокращается-PRO ВалютуКурс евро подскочил на 62 копейки, доллар подрос почти на 50 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области состоялись переговоры по размещению объектов производства электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы