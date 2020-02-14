14 февраля стартует 60 юбилейный Праздник Севера учащихся

Первые соревнования прошли по лыжным гонкам. Впоследствии в его программу были включены горнолыжный спорт (1962), конькобежный спорт и лыжное двоеборье (1973), хоккей с мячом (1979), хоккей с шайбой (1982), фигурное катание на коньках (1985), натурбан (2001), национальные виды спорта (2005), спортивное рыболовство и мини-футбол на снегу (2007), парусный спорт (2020) .

У этого зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения спортсменов разных поколений. Среди них Михаил Сорокин, Михаил Алякин и Илья Росляков - чемпионы России по лыжному двоеборью, Николай Ярович, Константин Залетаев, Николай Стук и Дмитрий Савельев - чемпионы Мира по хоккею с мячом, Алексей Петухов – бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 г ., чемпион Мира по лыжным гонкам, Ульяна Денисова – чемпионка Мира по биатлону среди юниорок, 2-х кратная чемпионка Европы, Валентина Голенкова – чемпионка России по горнолыжному спорту, победитель в скоростном спуске XXVI Всемирной зимней Универсиады и многие другие спортсмены высокого класса.

14 февраля в городе Мончегорске соревнования по мини-футболу на снегу откроют 60-й юбилейный Праздник Севера учащихся.

Соревнования пройдут на спортивном стадионе Северного колледжа физической культуры и спорта с 14 по 16 февраля.

В соревнованиях примут участие 5 команд юношей из городов Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Апатиты и Кандалакши и 3 команды девушек из городов Мончегорска, Оленегорска и Апатиты.

Победители и призёры соревнований будут награждены грамотами и медалями Министерства спорта и молодежной политики Мурманской области. Абсолютные чемпионы соревнований будут награждены лентами чемпионов Праздника Севера учащихся.

Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками и грамотами.

Открытие соревнований 14 февраля в 13.45. Начало игр в 14.00.