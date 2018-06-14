14 и 16 июня будут перекрывать движение по автомобильной дороге Р-21 «Кола»

Александр Но по факту МВД не проводит служебные расследования... Баталова отправили на покой и погон не лишили. В тюрьму никого не посадили. Вопрос, почему? Наверное, МВД не хочет «выносить сор из избы» и порт Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-3, или Правосудие по-мурмански»

Роман Хватит фуфайку населению в уши пихать!!! Неужели нельзя не отключая, просто уменьшить подачу тепла, снизить температуру теплоносителя и все!!! Но нет это не выгодно!!! Как же будут они осваивать бюдже Комментарий к новости: Заложники северной погоды и централизованного отопления