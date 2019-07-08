14 июля, в День рыбака, стартует проект «Наша рыба»Трансарктический переход из Владивостока в Мурманск позволит учёным собрать уникальную информацию о состоянии арктических биоресурсов и среды их обитания
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Мурманская область. Арктика08.07.19 11:16

14 июля, в День рыбака, стартует проект «Наша рыба»

В Мурманской области активно идёт реализация проекта «Наша рыба». Как рассказала сегодня на оперативном совещании заместитель губернатора Ольга Кузнецова, все соглашения подписаны, круг поставщиков сформирован, понятна логистика. Напомним, социальный проект «Наша рыба» призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбопродукции по доступным ценам.

Проект стартует 14 июля, в День рыбака, в магазинах крупной торговой сети. Ассортиментный перечень продукции включает самые популярные виды рыбы – это треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь и палтус. Первый этап проекта предусматривает реализацию продукции в магазинах Мурманска, Кировска, Мончегорска и Североморска, затем проект будет распространен и на другие города области.

Также по поручению главы региона в рамах проекта «Наша рыба» с 27 июня в Мурманске стартуют еженедельные рыбные ярмарки. Они будут проходить каждую субботу - с 10.00 до 17.00 в торговом центре «Форум» (просп.Кольский, 134). На ярмарке жители региона смогут попробовать и приобрести качественную мурманскую рыбу и рыбные продукты по ценам на 25-30% ниже рыночных. Атмосферу праздника на ярмарках будут создавать выступления творческих коллективов региона, взрослые посетители смогут принять участие в розыгрышах призов, а юные северяне – в работе творческих мастерских и развлекательных шоу.

К участию в ярмарках приглашаются рыбодобывающие организации и предприятия торговли Мурманской области. По вопросам сотрудничества и участия в ярмарках обращаться по телефону 8 (921) 510-25-00 (Ванчикова Валерия Дмитриевна – специалист по работе с ассоциациями и корпоративными клиентами АНО «Мурманконгресс») или электронной почте info@murman-con.ru.

 

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