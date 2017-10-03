14-летний грабитель отнял у 86-летней мурманчанки пакет с продуктами, деньгами и телефоном

В дежурную часть Мурманска поступило сообщение от 86-летней пенсионерки о совершенном в отношении нее ограбления. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Опросив потерпевшую, сотрудники полиции установили, что пожилая северянка возвращалась домой из магазина. Когда она зашла в подъезд, то к ней подбежал неизвестный и путём резкого рывка похитил пакет с находящимися в нём продуктами питания, мобильным телефоном и кошельком с денежными средствами. После этого грабитель скрылся с места происшествия.

Полицейскими неподалеку от подъезда был обнаружен пакет с продуктами и пустым кошельком. Злоумышленник похитил телефон и денежные средства в сумме 5,5 тысячи рублей.

Оперативники изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения. Экспертами были изъяты отпечатки пальцев рук грабителя, оставленные на пакете с продуктами и кошельке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску был установлен и изобличен подозреваемый. Им оказался 14-летний житель посёлка Кильдинстрой.

Похищенные деньги он успел потратить на личные нужды, телефон был изъят в ходе досмотра.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.