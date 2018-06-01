14-летний мурманчанин подозревается в грабеже

В дежурную часть отдела полиции № 1 обратился дедушка несовершеннолетнего мальчика 2005 года рождения с сообщением об ограблении. По словам заявителя, неустановленное лицо, находясь в вечернее время суток на детской площадке у дома по улице Тарана, открыто, без применения насилия, похитило у его внука горный велосипед «Форвард» стоимостью 10 тысяч рублей. Угрожая мальчику, злоумышленник потребовал передать ему велосипед, после чего скрылся.

Потерпевший смог описать приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемого в совершении данного преступления - 14-летнего ранее не судимого местного жителя - и доставили в отдел полиции.

Находясь в отделе полиции, злоумышленник признался в содеянном. Похищенный велосипед был изъят сотрудниками полиции.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.