14 марта в 22-й раз пройдёт лыжная гонка «Лыжня дружбы»

ХХII традиционная массовая лыжная гонка стран Баренц-региона «Лыжня дружбы» состоится 14 марта в посёлке Раякоски. Данное мероприятие является одним из самых массовых мероприятий Праздника Севера. Уникальная двенадцатикилометровая трасса пролегает по территории трех стран - России, Норвегии и Финляндии. Этот праздник стал символом дружбы спортсменов и жителей стран Баренц-региона, ведь участие в нём не требует виз и паспортов.

Для участия в «Лыжне дружбы» в комиссию по допуску необходимо предоставить следующие документы: список участников в 1 экз. (в соответствии с образами заявок для физических и юридических лиц); согласие на обработку персональных данных на каждого участника; медицинскую справку (до 18 лет - обязательно) либо заявление о персональной ответственности за состояние здоровья (с 18 лет)

Комиссия по допуску участников работает: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, каб. 339; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, министерство, каб. 324; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, министерство, каб. 339.

Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, после 9 февраля заявки в министерство не принимаются. Заявки по электронной почте и факсу не принимаются.