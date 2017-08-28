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Мурманская область. Арктика28.08.17 07:35

14 молодых сотрудников УФСИН России по Мурманской области успешно осваивают премудрости служебной деятельности

В региональное управление на мероприятие прибыли 14 молодых сотрудников, которые в августе начали свою служебную деятельность в учреждениях уголовно-исполнительной системы области после окончания ведомственных вузов ФСИН России. Традиционно данные сборы проводятся в конце августа. К этому времени выпускники уже успевают немного освоиться на новом месте службы, познакомиться с коллективами подразделений.

Перед молодыми офицерами выступили представители руководства УФСИН, начальники отделов и служб, а также председатель региональной общественной организации ветеранов УФСИН.

Специалисты eправления в своих выступлениях раскрыли широкий спектр вопросов служебной деятельности от соблюдения прав и законных интересов содержащихся в учреждениях УИС до социальных гарантий сотрудникам.

Особое внимание было уделено вопросу соблюдения требований антикоррупционного законодательства. Ребятам рассказали об уловках, которые используют некоторые осуждённые для манипулирования людьми с целью вовлечения в неслужебную связь, а также довели алгоритм действий при возникновении подобных ситуаций.

Программой сборов было также предусмотрено прохождение молодыми сотрудниками тестирования на знание нормативной базы и сдача контрольных зачётов по физической и огневой подготовке.

Все молодые офицеры отлично справились с теоретической частью зачёта, показали высокий уровень владения боевыми приёмами борьбы и пистолетом Макарова. Особенно удивили результаты девушек, которые с лёгкостью поразили мишень в самое «яблочко».

Стоит отметить, что молодых ребят, которые в этом году пришли на службу в УИС региона, отличает не только хорошая базовая подготовка по выбранным специальностям, но и широкий спектр интересов. Есть среди них перворазрядники и кандидаты в мастера спорта по плаванию и боевым искусствам, музыканты, художники и профессиональные танцоры.

Во время слёта впервые в истории УФСИН России по Мурманской области Почётная грамота Директора ФСИН России за заслуги в повышении престижа службы в УИС была вручена молодому специалисту - выпускнику Воронежского института ФСИН России. Этой награды Егор Грачёв был удостоен за активную жизненную позицию и участие в различных образовательных, культурных и спортивных проектах в составе команды вуза.

 

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