14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате 1 июля
Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном во вторник.
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», - сообщили в Минобороны.
Инцидент произошёл в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.
Люди погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.
Как подчеркнули в военном ведомстве, «благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован».
Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.