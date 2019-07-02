14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате 1 июля

Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном во вторник.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», - сообщили в Минобороны.

Инцидент произошёл в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.

Люди погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.

Как подчеркнули в военном ведомстве, «благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован».

Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.