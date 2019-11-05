14 ноября в Мурманске состоится II международная сессия «Сотрудничество в Арктике»

Мероприятие организовано Министерством экономического развития Мурманской области при официальной поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. В центре внимания – вопросы многостороннего сотрудничества в Арктике с акцентом на специфику Баренцева региона, в том числе механизмы повышения инвестиционной привлекательности арктических территорий и особенности реализации крупномасштабных проектов в арктических условиях.

Сессия обещает быть чрезвычайно насыщенной и конструктивной. Среди участников панельной дискуссии – Сергей Иванов, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта; Аудун Халворсен, статс-секретарь Министерства иностранных дел Норвегии; Сергей Петрович, заместитель директора Второго европейского департамента МИД России; Вилли Эрнебакк, председатель правительства Губернии Тромс; Мика Риипи, Губернатор Лапландии; Стефан Жобен, временный поверенный в делах Канады в России, а также представители международных организаций и дипломатических миссий Швеции, Финляндии и Норвегии.

Стоит также отметить, что на полях международной сессии будет представлена уникальная экспозиция документальной, художественной и научно-популярной литературы об Арктике и Антарктике книжного издательства «Паулсен», единственного в России издательства, специализирующегося в этой области.