140 горнопромышленников и ученых из семи стран мира принимают участие в работе профильной конференции в Кировске

В Кировске проходит международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона: взгляд в будущее». Город Кировск по традиции стал площадкой для проведения форума горнопомышленников в рамках Мурманской международной деловой недели. Тема нынешнего форума – «Технологическое переоснащение горнодобывающих, металлургических и химических предприятий и его влияние на экологическое равновесие в Арктике». Организаторами выступили Северная торгово-промышленная палата и правительство Мурманской области.



В двухдневной работе конференции примут участие 140 горнопромышленников и ученых из семи стран мира.



Конференцию открыло видеообращение губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Глава региона назвала тему форума правильной и своевременной в Год экологии и выразила уверенность в большой практической пользе представительного собрания специалистов разных стран.



«Арктика у нас одна, и беречь мы ее должны сообща», – сказала Марина Ковтун.



Как подчеркнул в приветственном слове первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, именно горнопромышленники в свое время показали, что экономика области не рухнет и без Штокмана, они представили новые инвестиционные проекты и до сих пор формируют бюджет области. Но при этом, отметил Алексей Тюкавин, горнопромышленные предприятия являются и основными загрязнителями окружающей среды. Поэтому в рамках форума будут рассматриваться и обсуждаться в первую очередь экологические проекты предприятий.