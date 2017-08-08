1,5 года колонии - за один удар в грудь

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г.Мурманска, 1982 г.р.

Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В судебном заседании установлено, что подсудимый в вечернее время 12 ноября 2016 года, находясь у пивного бара «Пивная карта» в Мурманске, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, применив неустановленный следствием предмет, используемый в качестве оружия, умышленно нанёс потерпевшему один удар в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью.

При изучении личности подсудимого установлено, что он ранее судим, привлекался к административной ответственности, трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Суд, учтя все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, личность подсудимого, с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.