15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота выстраиваются на рейде в преддверии Дня ВМФ

На рейде главной базы Северного флота - Североморске - сформируют парадный строй надводных кораблей и подводных лодок ко Дню Военно-морского флота России.

Свои позиции занимают ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Рассвет», малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест», морской тральщик «Машинист», базовые тральщики, пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» погрануправления ФСБ России по Западному арктическому району.

Как сообщает пресс-служба СФ, флагман ВМФ России - тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» - встанет в парадный строй кораблей в середине недели. Всего в параде будут участвовать 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.