15-летнего кандалакшанина «заперли» дома на 2 месяца

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области расследуется уголовное дело по факту совершения несовершеннолетними ряда имущественных преступлений, в том числе угонов транспортных средств на территории города Кандалакши.

Изначально в ходе следствия в отношении злоумышленников была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Несмотря на это, один из несовершеннолетних продолжил совершение аналогичных преступлений.

Ранее 15-летний подросток уже совершал противоправные поступки, рассматривался на комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города Кандалакши, в связи с чем, состоял на соответствующих профилактических учётах. Кроме того, допускал пропуски учебных занятий в школе без уважительных причин, характеризовался отрицательно.

С целью пресечения дальнейшей преступной деятельности подростка следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Решением Кандалакшского районного суда Мурманской области в отношении несовершеннолетнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, с возложением на него запрета на выход за пределы жилого помещения, в котором он зарегистрирован и проживает.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в адрес территориального подразделения МВД России следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, которое в настоящее время находится на стадии рассмотрения.