15-летнему угонщику велосипеда грозит срок до пяти лет

В отдел полиции обратилась женщина 1983 года рождения с сообщением о краже принадлежащего ей велосипеда «Racer» стоимостью 10 тысяч рублей. По словам потерпевшей, личное имущество было похищено у нее путем свободного доступа.

Сотрудники полиции в ходе опроса заявительницы установили, что велосипед был оставлен владелицей без надлежащего присмотра в подъезде дома по улице Олимпийской. Этим и воспользовался проходивший мимо злоумышленник.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 15-летний местный житель, в содеянном он признался. Похищенное было изъято.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.