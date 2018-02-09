15-летний апатитчанин упал в вентиляционную шахту заброшенного 4-этажного дома

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства травмирования 14-летнего подростка.

По предварительным данным следствия, 8 февраля этого года в вечернее время подросток 2003 года рождения в результате падения в вентиляционную шахту неэксплуатируемого 4-этажного дома № 37 по улице Дзержинского в Апатитах, получил телесные повреждения в виде переломов поперечных отростков позвоночника, множественные ушибы и ссадины.

Подросток был доставлен в ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» для оказания необходимой медицинской помощи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены представитель собственника, очевидец падения, медицинские работники и сам пострадавший.

В ходе процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям владельца здания, вместе с тем установлено, что пострадавший проник на 4 этаж вышеуказанного здания, вскрыв запертую дверь подручными средствами.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.