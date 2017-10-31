15-летний мурманчанин совершил кражу автомобильной магнитолы «Пионер» из магазина бытовой техники

В дежурную часть обратились сотрудники магазина бытовой техники, расположенного по проспекту Ленина областного центра, с заявлением о том, что 28 октября трое неизвестных молодых людей совершили кражу автомобильной магнитолы «Пионер» стоимостью 6093 рубля, после чего скрылись.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах, с изображением подозреваемых в преступлении.

Сотрудниками полиции были установлены двое подозреваемых, однако молодые люди пояснили, что автомагнитола была похищена их знакомым, который успел убежать.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее не судимый 15-летний мурманчанин.

В содеянном он признался. Похищенное злоумышленник собирался продать, однако довести задуманное до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Похищенное изъято в ходе выемки.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.