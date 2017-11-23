15-летний мурманчанин совершил кражу денег из гардероба паломнического центра

В дежурную часть Мурманска обратились две местные жительницы, у которых были похищены денежные средства. Общая сумма имущественного ущерба составила 3 тысячи 150 рублей. Выясняя обстоятельства совершения преступления, полицейские установили, что имущество было похищено у потерпевших из гардероба паломнического центра, расположенного по улице Траловой областного центра.

Оперативники опросили возможных свидетелей происшедшего. Одна из посетительниц рассказала полицейским, что видела молодого человека, который заходил в помещение гардероба, а после выхода сразу покинул центр. Составленная ориентировка с указанием примет подозреваемого была передана всем дежурным нарядам.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 15-летний ранее не судимый житель Мурманска.

Подросток признался в содеянном. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». За совершение подобных деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.